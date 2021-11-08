“SAMİMİ VE İÇTEN OLURSANIZ İNSANLARA DAHA KOLAY ULAŞABİLİRSİNİZ”

Instagram’da elde ettiği başarının detaylarını aktaran influencer Birsu Raca Arıkan açıklamalarında; “Sosyal medya platformları, daha fazla insana ulaşmak için kullanılan birer araç. Ülkemizde maalesef bu platformlar farklı amaçlar için de kullanılabiliyor ve çoğunlukla da yanlış yorumlanıyor. İnsani iletişimin modern birer parçası olan sosyal medya platformlarında samimi ve içten olursanız insanlara daha kolay ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda tüm bu aygıtları da daha doğru, verimli ve etkili kullanmış olursunuz. Sizin gibi düşünmeyen, sizinle aynı fikri paylaşmayan ya da perspektifi sizden farklı olan insanlara böylelikle ulaşabilir ve kendinizi daha doğru ifade edebilirsiniz” sözlerine yer verdi.

“HER ZAMAN TEK MOTTOM OLDU: GERÇEK OLANLA İLGİLEN”

Influencer’lık serüvenine ilişkin detayları da aktaran Birsu Raca Arıkan; “Başlangıçtaki hedefim bu denli göz önünde olmak değildi. Sosyal medyanın yanıltıcı ve dejenere edici unsurlarını dışarıda bırakarak gerçek olanı doğrudan yansıtmaya çalıştım. Her zaman tek mottom oldu gerçek olanla ilgilen ve bu mottodan asla taviz verme. Elbette annelik sonrası sosyal medya ile kurduğum iletişim kısmen farklılaştı. Buna rağmen istikrarlı ve her zaman sürdürülebilir olan bir bakış açısına sahip olmaya çalışıyorum. Yaptığım paylaşımları hep bir temayla sunmaya çalışıyorum” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

“TAKİPÇİ KAZANMAK İÇİN DEĞİL, YAPTIĞINIZ İŞİ İYİ YAPMAK İÇİN YAPIN”

Ayrıca genç influencer adaylarına tavsiyeler de veren Birsu Raca Arıkan; "Eğer ünlü olmak ve herkes tarafından tanınmak istiyorsanız ve henüz yolun başındaysanız; takipçi kazanmak için değil, yaptığınız işi iyi yapmak için yapın. Ülkemizin ve gençlerin iyi işler yapan, başarılı olan insanlara fazlasıyla ihtiyacı var. Bu insanlar sadece sosyal medya platformlarında değil toplumun her dinamiğinde örnek teşkil edebilecek nitelikteler. Dolayısıyla gençler, böylesine önemli bir sorumluluğu olduğunu bilerek influencer olmaya karar versinler" ifadelerini kullandı.

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