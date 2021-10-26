Influencer nedir, Türkçesi ne? Influencer kimlere denir?

Yeni nesilin bolca kullandığı influencer kelimesi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, influencer nedir, kimlere denir? İşte influencer kelimesi ve mesleği ile ilgili merak edilenler…

INFLUENCER NEDİR, NE DEMEK?

Sosyal medya platformlarının çoğalmasıyla birlikte hayatımıza yeni terimler girdi. İnfluencer da bunlardan biri. Bir meslek haline gelen İnfluencer bir pazarlama tekniği. Influencer, kelime anlamıyla etkileyen kişi demektir.

INFLUENCER KİMLERE DENİR?

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ve paylaşımlarıyla binlerce kişiye ulaşan influencer adı verilir. Influencerlar takipçilerinin satın alma kararlarında oldukça başarılı olan, bu nedenle markaların iş birliğinde bulundukları kişilerdir. Her influencer farklı kategoride ve farklı hedef kitlelere uygun olarak içerik üretiyor.

Influencer kişiler bunu bir meslek olarak tam zamanlı ya da kurumsal iş hayatlarını sürdürürken hobi olarak yapabiliyorlar.

Influencer olma sürecine başlarken öncelikle içeriklerin ilgi çekici ve merak uyandırıcı olması gerekiyor.



