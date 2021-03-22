ING Türkiye, yeni marka yolu Sen Hayatını Yaşa ve dijitalleşme stratejisi çerçevesinde hayata geçirdiği yeni ürünü Cebimdeki Danışman’ı tanıttı. ING Türkiye, “Sen Hayatını Yaşa” yaklaşımıyla müşterilerinin hayatında bankacılığın yerini en aza indirerek, onların bankacılık işlemlerine harcayacağı zamanlarını kendileri için önemli olan ne varsa ona ayırabilmelerine fırsat vermeyi ve müşterilerine kolay bankacılık deneyimi yaşatmayı hedefliyor. davet ediyor. ING yeni söylemini, Ezgi Mola iş birliğiyle gerçekleştirdiği bir kampanyayla duyurdu.

Cebimdeki Danışman ile uzman ekiple görüntülü görüşme imkânı

Danışman ile müşteriler hafta içi 9.00 – 18.00 saatleri arasında ister anında, ister randevu alarak uzman ekiple görüntülü görüşme yapabiliyor, tüm yatırım ürünleri hakkında ayrıntılı bilgi edinebiliyor, yatırım işlemleri konusunda ihtiyaç duydukları desteği alabiliyor. 100 bin ile 1 milyon TL arasında birikimi olan müşterilerin yararlanabileceği Cebimdeki Danışman ilk etapta yatırım ürünleri hakkında hizmet veriyor.

ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, Grup olarak, dünyanın her yerindeki müşterilere aynı deneyimi sunan tek bir dijital bankacılık platformu haline gelme vizyonları olduğunu belirterek, bu global anlayışa paralel olarak hedeflerinin Türkiye’nin lider dijital kurumu olmak olduğunu söyledi



