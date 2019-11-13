İngiliz ajanın ofisinin önüne çiçek bırakıldı

James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Mesurier'in ofisinin bulunduğu Ali Paşa Medresesi sokağına akşam saatlerinde gelen ve Le Mesurier’in çalışma arkadaşı olduğunu belirten bir kişi, kapısına gül yaprakları döktü, çiçek bıraktı.

“Yaptıkların için teşekkürler”

Çiçeğin üzerinde ‘Hayatta yaptıkların için teşekkürler, özleneceksin. Sana dostumuz diyebildiğimiz için çok mutluyuz’ notunun yer aldığı görüldü.

Çiçeği bırakan kişi, aynı zamanda hayatını kaybeden Le Mesurier’in ailesine adına bıraktığını ifade etti.

DHA



