İngiliz ajanın ofisinin önüne çiçek bırakıldı

Ölü bulunan İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in evinin önüne gelen çalışma arkadaşı Le Mesurier'in ailesi adına ofisin kapısına gül yapraklarıyla birlikte çiçek bıraktı.

13 Kasım 2019, Çarşamba 10:27
A A
İngiliz ajanın ofisinin önüne çiçek bırakıldı

James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Mesurier'in ofisinin bulunduğu Ali Paşa Medresesi sokağına akşam saatlerinde gelen ve Le Mesurier’in çalışma arkadaşı olduğunu belirten bir kişi, kapısına gül yaprakları döktü, çiçek bıraktı.

“Yaptıkların için teşekkürler”

Çiçeğin üzerinde ‘Hayatta yaptıkların için teşekkürler, özleneceksin. Sana dostumuz diyebildiğimiz için çok mutluyuz’ notunun yer aldığı görüldü.

Çiçeği bırakan kişi, aynı zamanda hayatını kaybeden Le Mesurier’in ailesine adına bıraktığını ifade etti. 

DHA


Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Felaketin 20. yılında depremin izleri