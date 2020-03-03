İngiliz askeri görevlisi soruşturmasında karar
Eski İngiliz askeri görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'in Beyoğlu'nda ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi.
03 Mart 2020, Salı 12:15 Son Güncelleme:
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Eski İngiliz askeri görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'in Beyoğlu'nda ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada karar verildi.
Le Mesurier'in ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada ölümün 'yüksekten düşme' sonucu gerçekleştiğinin belirlenmesi üzerine takipsizlik kararı verildi.
DHA