İngiltere’nin başkenti Londra’nın en lüks yerlerinden Knightsbridge’de açtığı restoran ile büyük ilgi gören Nusret Gökçe, ingiliz basınının gündeminden düşmüyor.

Restorandaki ürünlerin fiyatına dair iddialar üzerine haber yapan The Sun, Nusret çalışanlarından biri ile iletişime geçerek Gökçe’yi manşetine taşıdı. Nusret’te garson olarak çalışan Emir Salur, bu yılın başlarında restorana girmiş olmasına rağmen henüz Gökçe ile tanışmadığını söyledi.

'MÜŞTERİLER TAKİP EDİYOR'

Salur, “Onu henüz görmedim ama birçok meslektaşım Nusret ile tanıştı” derken, “Onu tanıyan, yıllardır orada çalışan insanlar var. Yakında onunla tanışmayı istiyorum" diye konuştu. Gökçe’nin çok meşgul olduğunu aktaran garson, restoranın sürekli kalabalık olduğunu ve gelen müşterilerin Nusret’in nerede olduğunu sosyal medyadan takip ettikleri için orada olup olmadığını bildiklerini söyledi.

Restoranın Nusret Gökçe hayranlarının uğrak noktası olduğunu belirten Salur, “Fotoğraf çekmeye gelen çok insan var” derken, “Günümüz dünyasında her şey isimler ve markalar haline geldi, Nusret gerçekten çok güçlü bir marka yarattı” ifadelerine yer verdi.

'FİYATTAN ŞİKAYET EDENİ GÖRMEDİM'

Restorandaki fiyatlar ile ilgili de konuşan Emir Salur, restoranın fiyatlarının diğer restoranlarla aynı seviyede olduğunu söylerken, “Müşterilerin fiyattan şikayet ettiğini görmedim ve duymadım” dedi.

Salur, “Sosyal medyadan Nusr-Et'in pahalı olduğuna dair çok yorum görüyorum ama bence Nusret çok iyi bilindiği için fiyat tartışmalarını gündeme taşımaya çalışıyorlar” derken, "Fransız yemekleri sunan veya diğer lüks restoranlara giderseniz fiyatlar aşağı yukarı aynı olacaktır" diye konuştu.