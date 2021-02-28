İngiliz basını Ozan Kabak transferini eleştirdi

Liverpool'un sadece Jota ve Thiago'yu ilk 11'de düzenli oynatabildiğini belirten Mirror, "Minamino alındı, istenilen performansı veremedi. Tsimikas alındı, sadece yedek kulübesinde oturdu. Son olarak Ozan Kabak ve Ben Davies geldi. İlk 11 yerine panik transferleri. Ozan Kabak, Matip'in ayrılması halinde uzun vadeli düşünülebilecek bir futbolcu. Ama sakatlıklar yaşanmasaydı alınmazdı. Van Dijk ve Gomez iyileşince yedek kalacak. Yani Liverpool yine bir yedek transfer yapmış oldu" sözleri kullanıldı.

Hürriyet Spor Arena