İngiliz basını son dakika olarak duyurdu: Meghan Markle geri dönüyor
Dört gün önce İngiltere’nin Kraliyet Ailesi´ndeki tüm görevlerini sonlandıran Prens Harry´in eşi ABD´li ünlü dizi oyuncusu Meghan Markle dizi oyunculuğuna geri dönüyor.
04 Nisan 2020, Cumartesi 20:49 Son Güncelleme:
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İngiliz basının son dakika olarak duyurduğu haberde , Prens Harry´in eşi Meghan Markle´ın film oyunculuğuna geri döneceğini ileri sürdü. Suits televizyon dizisinde rol alan Meghan Markle´ın, nitelikli yapımlarda rol alacağı belirtildi.
Dizilere geri dönüyor
Kendisine gelen tekliflerin uygun olmadığını düşünen Markle'ın, daha kaliteli yapımlarda yer almak istediği öğrenildi. Aktris olarak ciddiye alınmak istediği belirtilen Markle´ın ünlü yönetmenlerle çalışmak istediği ifade edildi.
İngiliz Kraliyet Ailesi’ndeki görevlerini bırakarak Kanada’ya taşınma kararı alan Prens Harry ile Meghan Markle çiftinin, corona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle Kanada - ABD sınırlarının kapatılması konuşulduğu sırada Los Angeles´a taşındıkları belirtilmişti.
DHA