İngiliz basınından Kim Jong-un hakkında ilginç iddia

Dünyanın en dışa kapalı ülkesinin dünyanın en tartışmalı lideri Kim Jong-un, verdiği kilolar ile gündemden düşmüyor. Devlet televizyonunda yer alan haberlere göre, Kim Jong-un, sadece üç ay içinde yaklaşık 20 kilo verdi. Peki Kuzey Kore'yi demir yumrukla yöneten Kim bunu nasıl başardı? İngiliz basınından bu soruya yanıt geldi. Adı açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberlere göre, Kim, lüks İsviçre peyniri, ıstakoz ve alkolü kesti.

İSVİÇRE PEYNİRİ VE ISTAKOZ

Daily Star'ın haberine göre Kim, ülkedeki sefalete rağmen uzun bir süre ağır bir şekilde İsviçre peyniri ve on şişe şarapla yıkanan ıstakoz ile besleniyordu. Kaynak bunların sadece atıştırmalık olarak hazırlandığını belirtti.

AMELİYAT OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Geçtiğimiz dönemde Kim'in kardiyovasküler bir operasyon geçirdiği öne sürülmüştü.

Kim Jong Un'un bu dönemde ortadan kaybolması ve uzun süre toplum önüne çıkmaması ağır bir hastalığı olduğu, hatta öldüğü söylentilerinin çıkmasına neden olmuş, yerine kız kardeşi Kim Yo Jong'un geçeceği iddia edilmişti.

ÜLKESİ KITLIKLA SAVAŞIYOR

Kim Jong-un, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir toplantıda ülkedeki gıda durumunun 'endişe verici' olduğu konusunda uyarıda bulunmuş ve yetkilileri tarımsal üretimin artırılması yönünde harekete geçmeye çağırmıştı

Kuzey Kore'de 2020 sonunda meydana gelen tayfunlar, ekili alanlara ve mahsule zarar vermişti. Ülkedeki gıda krizi bu olaydan sonra dramatik bir düzeyde artmıştı.

Bu olaydan yıllar önce, 2017'de yayınlanan bir Birleşmiş Milletler (BM) raporu ülkedeki durumun ciddiyetini gözler önüne sermişti.

Söz konusu raporda Ülkedeki her beş kişiden ikisinin yetersiz beslendiği bilgisine yer verilmişti.

Kim Jong-un'un zayıflamadan önceki ve sonraki hali

'AZ YİYİN' ÖNERİSİ

Öte yandan ülkede milyonlarca kişi gıdaya erişim zorluğu çekerken hükümet çözümü 'az Yemek yemekte' bulmuştu. Kuzey Kore hükümeti, vatandaşlarının 2025 yılına kadar daha az yemeleri gerektiği konusunda uyarmıştı.

Hükümet ayrıca gıda kıtlığından dış faktörleri sorumlu tutmuş ve ülkeye uygulanan yaptırımları, doğal afetleri ve küresel Koronavirüs pandemisini kıtlığın ana nedenleri olarak göstermişti.

Hürriyet







