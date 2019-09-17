İngiltere'nin Keynsham kasabasında ev haline getirdikleri bir teknede yaşayan İngiliz çift, bebekleri Anoush'un cinsiyetini açıklamayı reddediyor. İkisi de 38 yaşında olan ebeveynler, Anoush'un sırf cinsiyetinden ötürü farklı muamele görmesini istemedikleri için bunu yaptıklarını söyledi.

Anoush'un cinsiyetini anne ve babası haricinde sadece büyük annelerinden biri biliyor. Büyükannesi, Anoush'un altını değiştirirken bebeğin cinsiyetini öğrendiğini fakat anne-babasının isteği nedeniyle kimseyle paylaşmadığını belirtti.

17 aylık Anoush bazen kız, bazen erkek elbiseleri giyiyor. Hobbit ve Jake çifti BBC'ye yaptıkları açıklamada, insanların çocuklara cinsiyetleri nedeniyle farklı davranmalarını engellemenin tek yolunun bu olduğunu düşündüklerini beyan etti.

Baba Jake, "Çocuğumuzu olduğundan başka bir şey haline getirmeye çalışmıyoruz. Sadece kendi olmasını istiyoruz" dedi. Anne Hobbit ise, "Cinsiyetle alakalı ön yargıların büyük kısmı tamamen bilinçsizce yapılıyor. Hamile kaldığımda Jake'le bu bilinçsiz ön yargılar nasıl kırabileceğimizi konuşuyorduk ve birden bu fikri bulduk. Eğer çocuğumuzun cinsiyetini kimse bilmezse işe yarayacağına karar verdik. Çünkü diğer türlü birileri gelip pembenin kızlara, mavinin ise erkeklere ait olduğunu söyleyecekti" ifadelerini kullandı.

Çift, çocuklarını cinsiyetsiz büyütmeyi düşünmüyor. Anne Hobbit, "Bebeğimiz yeterince büyüdükten sonra hangi cinsiyete mensup olduğu zaten belli olacak ve herkes anlayacak. Şimdilik sadece kendi küçük dünyasında büyüyebilmesini istiyoruz"

Daha önce Paloma Faith, Kate Hudson, Russell Brand gibi ünlüler çocuklarını cinsiyetsiz büyüttüklerini açıklamıştı.