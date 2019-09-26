İngiliz çift, tatile geldikleri Didim’de evlendi

İngiltere’de yaşayan Suzana-Gerard Baron çifti, bir süre önce tatil için Didim'e geldi.

Didim’de yerleşik İngilizlerin fazla olması ve ilçeyi sevmelerinden dolayı nikahlarını burada yapmaya karar veren çift, evlenmek için Didim Belediyesine başvurdu.

Başvurularının tamamlanmasının ardından çiftin nikahı, Didim Belediyesi nikah memuru İrfan Salan tarafından tarihi Apollon Tapınağı’nın yanında kıyıldı.