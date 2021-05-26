İngiliz general Patrick Sanders, The Telegraph'a verdiği demeçte yapay zeka konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Sanders, "Yapay zekanın potansiyelini ortaya çıkarmak, ortaya çıkan askeri teknolojinin gelişimi için kritik öneme sahip olacak. Birleşik Krallık'ın da bu alanda lider olmaya çalışmaması 'çılgınlık' olacaktır" ifadelerini kullandı.

​İngiliz general, "Tüm yeni teknolojiler arasında hepsine hükmedecek tek yüzük yapay zekadır" dedi.

Sanders, gelişmiş makine öğreniminin, bilgisayarların asgari insan müdahalesini kullanarak bilgiyi hızlı bir şekilde ayrıştırmasına ve tepki vermesine olanak tanıyacağını açıkladı. Gelişmiş yapay zeka teknolojisinin aynı zamanda 'özerklik geliştirmeye başlama' fırsatının kapısının aralandığını da sözlerine ekledi.

General, 'dar yapay zeka' olarak bilinen insana dayalı sistemlerin, kendi kararlarını veren ve etik soruları gündeme getiren 'genel yapay zeka'dan farklılaştırılması gerektiğini de belirtti.