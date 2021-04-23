İngiliz istihbaratı da Instagram hesabı açtı

İngiliz iç istihbarat servisi MI5 direktörü Ken McCallum, MI5'in 'gençlere açılması ve onlara yeni yollarla ulaşması' istediğini açıklamıştı.

Bu kapsamda açılan hesapta, ajansın Londra genel merkezinin bodrum katında bulunan MI5 müzesinden tarihi sergiler de ilk kez paylaşılacak.

"Yaptığımız şeylerin çoğunun görünmez kalması gerekiyor, ancak bizim görünmez olmamız gerekmiyor" diyen McCallum, The Daily Telegraph'ta yazdığı yazıda şunları söyledi:

"Giderek daha açık ve bağlantılı hale gelen bir dünyada, MI5 ve herhangi bir ileri görüşlü istihbarat organizasyonu bir ikilemle karşı karşıya. Bir yandan, halka hizmet etme ve ülkeyi güvende tutma becerimiz büyük ölçüde gizlice faaliyet göstermeye bağlıyken, diğer yanda ise ülkeyi güvende tutma becerisi, bize yardım edebilecek ve karşılığında bizim de yardım edebileceğimiz başkalarına ulaşmamıza bağlı. Sürekli öğrenmek ve geliştirmek için çaba göstermeyi halka borçluyuz ve inanılmaz hızda ilerleyen teknoloji ile hareket eden dünyamızda, MI5'in ihtiyaç duyduğu tüm yetenekleri kendi baloncuğunun içinde inşa edebileceğini hayal etmek tehlikeli olurdu."

Yapılan ilk paylaşımda ise, kurum içerisinden bir fotoğrafa yer verildi ve "Bu, personelimizin Londra, Thames House'daki MI5 Genel Merkezine girerken gördüğü manzara. Bu bölmelerin arkasında Birleşik Krallık’ın en iyi saklanan sırlarından bazıları yatıyor" ifadeleri kullanıldı. Hesap, açıldıktan sonra 20 binden fazla takipçiye ulaştı.