İNGİLİZ KARBONATININ FAYDALARI NELERDİR?

İngiliz karbonatının pek çok faydası bulunuyor. Özellikle de hızlı zayıflamaya yardımcı olması ile dikkat çeken bu karbonat, günümüzde her geçen gün popülerliğini arttırıyor. İngiliz karbonatının başlıca faydaları;

Mide asidi arttığı zaman ortaya çıkan mide yanması ve mide ekşimesi gibi sorunların yaşanmasının önüne geçer.

Vücudun asit ve alkali dengesini sağlar.

Bağışıklık sistemini güçlenmeye yardımcı oluyor.

Meme kanseri başta olmak üzere pek çok kanser türlerine karşı vücudu koruduğu düşünülüyor.

Vücudun zararlı toksinlerden arınmasını sağlar.

Spor sonrasında ortaya çıkan eklem ve kas ağrılarının kısa süre içinde geçmesini sağlar.

Metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeye yardımcı olur.

Zayıflamak isteyen kişilerin beslenmesine katkıda bulunur.

İdrar yolu enfeksiyonlarının çok daha hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlar.

Dişleri beyazlatıcı bir etkisi vardır.

Cildin pH seviyesini dengede tutar. Bu sayede de cilt kuruluğunun önlenmesini sağlar.

Saç sağlığını desteklemeye yardımcı olur. Saçların daha sağlıklı ve hızlı bir şekilde uzamasını sağlar.

İNGİLİZ KARBONATI NE İŞE YARAR?

İngiliz karbonatının pek çok kullanım alanı bulunuyor. İngiliz karbonatı, diş eti hastalıklarının tedavi edilmesi ve dişlerin beyazlatılabilmesi için kullanılır. Aynı zamanda metabolizmayı hızlandıran bir etkiye sahip olduğu için kısa süre içinde hızlı bir şekilde kilo vermeye yardımcı olur. Sindirim sorunlarına bağlı olarak ortaya çıkan bağırsak rahatsızlıklarının giderilmesine yardımcı olur. Aynı zamanda mide şişkinliklerinin hafifletilmesinde oldukça etkilidir.

Gut hastalığının tedavisinde sıkça kullanılır. Mide sorunlarında ve reflü gibi sorunlarda sıkça kullanılır. Boğanda ağrı ve yanma gibi sorunlar olduğunda gargara yapılarak kullanılabilir. Ağız yaralarının hızlı bir şekilde geçmesini sağlar. Sporcuların kas ağrılarının hafifletilmesini sağlar. Aynı zamanda ev temizliğinde taş, mermer ve fayansları parlatmak için kullanılır. Bikarbonat halı temizlemek için de sıkça kullanılan bir üründür. Buzdolabında oluşan kötü kokuları yok etmek için ve yiyeceklere koku sinmesini engellemek için kullanılır.

İNGİLİZ KARBONATI NASIL KULLANILIR?

İngiliz karbonatı zayıflamak için kullanılacaksa; bir litre suyun içine 1 çay kaşığı İngiliz karbonatı ekleyerek karıştırılması gerekir. Hazırlanan bu su, gün içinde tüketilmelidir. Eğer aldığınız İngiliz karbonatı küçük poşetlere ayrılmışsa, 1 litre suyun içine 1 poşet atabilirsiniz. Karbonatlı suyun, yemeklerden hemen sonra tüketilmemesi gerekir. Yemeğin üzerinden az 30 dakika geçtikten sonra içilmesi gerekir. İngiliz karbonatı suyu 1 hafta boyunca her gün içildikten sonra, kesinlikle kullanmaya 1 hafta ara verilmesi gerekir. Bu karışım, 1 haftadan fazla tüketildiği zaman ciddi sağlık problemlerine neden olabilir. Bu nedenle de 1 haftalık aralar verilmesi gerekir.

İngiliz karbonatı dişleri beyazlatmak için kullanılacaksa; diş fırçasının hafifçe ıslatarak üzerine az miktarda İngiliz karbonatı eklemek gerekir. Dişlerinizi yavaş yavaş fırçaladıktan sonra bol su ile yıkamalısınız.

İngiliz karbonatı, cilt sorunları için kullanılacaksa; 1 çay kaşığı İngiliz karbonatını 1 tatlı kaşığı limon suyu ile karıştırmanız ve bu karışımı da cildinize peeling yaparak uygulamanız gerekir.

İngiliz karbonatı saç bakımı için kullanılacaksa; şampuanın içine 1 çay kaşığı kadar İngiliz karbonatı ekleyerek kullanmanız gerekir. Şampuanı kullanmadan önce iyice çalkalayarak saçlarınıza uygulamanız gerekir.





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