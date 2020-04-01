İngiliz Kraliyet Ailesi üyelerinin tam isimlerini biliyor musunuz?

Hemen her dönemde ilgi odağı olan İngiliz Kraliyet aile fertleri, geleneksel hayatlarının yanı sıra isimleri ile de dikkat çekiyor. Bizim bildiklerimizin ötesinde bir isim zenginliğine sahip aile fertleri. Biz onları sadece ön isimleri ve unvanları ile biliyoruz. Yüzyıllar boyunca gelişmiş gelenek de zaten böyledir. Bir Kral veya Kraliçe'nin soyadıyla kimse ilgilenmez. Ancak hiç bir zaman dile getirilmese de onların da elbette soy ve aile isimleri var.

Gelenekler hala yaşatılıyor

Bu konudaki genel uygulama Hanedan ismiyle, House of ... şeklinde anılmaları. Bin yıllık İngiliz monarşi tarihinde Plantagenetler, Anjoular, Yorklar, Lancasterler, Tudorlar, Stuartlar gibi pek çok hanedan olmuştur. Bu gelenek hala yaşatılır.

Şuandaki İngiltere Kraliçesi'nin soyu Almanya'nın Hannover şehrine dayanır. Kraliçe'nin dedesinin (V.George) babaannesinin (Victorya) dedesinin (III.George) dedesi olan I.George Hannover'den gelmişti. Bu sebeple Kraliyet Ailesi 1714 yılından 1917 yılına kadar tam 200 yıl boyunca Hannover Hanedanı (House of Hannover) olarak anıldı. Ancak V.George 1. Dünya Savaşı sırasında ailenin Almanya bağlantılarının göz önünde olmamasını tercih etti ve radikal bir karar alarak kendi ve ailesi için Windsor soyadını seçerek Hannover'den vazgeçti. Böylece 200 yıllık Hannover Hanedanı sonlanmış ve tam adı George Frederick Ernest Albert olan V.George, bu uzun isminin sonuna Windsor'u da ekleterek Windsor Hanedanı'nı (House of Windsor) resmen başlatıldı.





V.George, 1917'de başlattığı Windsor Hanedanı (House of Windsor) ile aileye bir yenilik daha getirdi ve tarihte ilk defa soyadı kullanmaya başladı. Hanedan adı olan Windsor aynı zamanda Kraliçe Victorya'nın erkek çocuklarının soyundan gelen herkesin de soyadı olarak kabul edildi. Böylece İngiliz Kraliyet Ailesi bildiğimiz anlamda gerçek bir soyadına kavuşmuş oldu.

V.George'dan sonra tahta geçen 2 oğlu VIII.Edward ve VI.George da Windsor soyisimlerini kullandılar. Kraliçe Elizabeth de tahta ilk çıktığında aynı soyismini kullanıyordu. Ancak kocası Edinburgh Dükü Prens Filip, amcası -son Hindistan Genel Valisi- Louis Mountbatten'in soyadını alıp da Filip Mountbatten olunca, Kraliçe 1973 yılında kendi soyadına kocasının soyismini de ekletmeye karar verdi. (Yani gördüğünüz gibi, Kraliçe de olsanız kocanızın soyismini alabiliyorsunuz)

Böylece aile bir kez daha soyisim değiştirmiş oldu: Windsor-Mountbatten. Kraliçe II.Elizabeth'le beraber artık İngiliz tahtının sahibi Windsor-Mountbatten Hanedanı'dır. Ancak tahtın 1.sıradaki varisi olan Galler Dükü Prens Charles dünyaya geldiğinde Windsor olduğu için tahta çıktığında Windsor Hanedanı'nın son kralı olarak kabul edilecek. William'la beraber ise tekrar Windsor-Mountbatten'e geri dönülecek.

Bu uzun girişin ardından gelelim en baştaki sorunun cevabına. İşte İngiliz Kraliyet Ailesi üyelerinin tam isimleri:

Kraliçe Elizabeth (II)

Alexandra Mary Mountbatten-Windsor

Kraliçenin eşi

PHILIP Mountbatten (Edinburgh Dükü)

Kraliçenin 1. oğlu (Veliaht prens)

CHARLES Philip Arthur George Mountbatten-Windsor (Galler Prensi)

Kraliçe kızı

ANNE Elizabeth Alice Louise Mountbatten-Windsor

Kraliçenin 2. oğlu Andrew

Albert Christian Edward Mountbatten-Windsor

Kraliçenin 3. oğlu Edward

Antony Richard Louis Mountbatten-Windsor

Charles'in büyük oğlu: Cambridge Dükü

(Taht Sıralamasında 2.)

William Arthur Philip Louis Cambridge Mountbatten-Windsor

William'ın eşi Catherine

Elizabeth Cambridge Mountbatten-Windsor

William'ın 1. oğlu (Taht Sıralamasında 3.)

GEORGE Alexander Louis Cambridge Mountbatten-Windsor

William'ın kızı (Taht Sıralamasında 4.)

CHARLOTTE Elizabeth Diana Cambridge Mountbatten-Windsor

William'ın 2. oğlu (Taht Sıralamasında 5.)

LOUIS Arthur Charles Cambridge Mountbatten-Windsor

Charles'in küçük oğlu

HENRY Charles Albert David Mountbatten-Windsor

Harry'nin oğlu

Archie Harrison Sussex Mountbatten-Windsor



