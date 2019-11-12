Kraliyet ailesi, Buckingham Sarayı'nın web sitesinde yayınlanan yeni bir ilanda Windsor Sarayı'na temizlikçi aradığını duyurdu. İşe alınacak görevli, saraydaki destekleyici etkinlik ve işlerin yanı sıra, 'çok çeşitli iç mekanlara ve eşyalara bakım ve bakım' yapmaktan sorumlu olacak. Yeni görevlinin, Kraliçe ve Sussex Dük ve Düşesi'nin emrinde 'kritik durumlarda üstün hizmet' yapması bekleniyor. İlanda, çalışacak kişide ‘uyum ve birlik ruhu’ arandığına da özellikle vurgu yapıldı. İşe alınacak temizlikçi, pazartesiden pazara kadar haftada 30 saat çalışacak ve yıllık 17 bin 742 sterlin yani yaklaşık 110 bin TL maaş alacak.

Kraliçe 2. Elizabeth başta olmak üzere, Kraliyet ailesinin pek çok üyesi, özellikle yaz aylarında yılın belirli haftalarını başkent Londra yakınlarındaki Windsor Sarayı’nda geçiriyor.





Kraliyet çalışanı olmak için 5 tüyo

Kraliyet ailesine yıllardır özel asistanlık yapan James Upsher, Kraliyet çalışanı olmak isteyenlere özel tüyolar verdi:

Hızlı olun, mükemmel olun, net olun

İngiltere'ye olan bağlılığınızı vurgulayın.

İnsanların niteliklerinizi anlamalarına yardımcı olun

Toplulukla ortak değerleri paylaştığınızı gösterin.

Kraliyet ailesi ile ilgili sırları saklamayı bilin.

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