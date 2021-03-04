İngiliz maceraperest kimsenin gidemediği 4 yere ayak bastı

İngiliz bilgisayar oyunları uzmanı Richard Garriott (59), hayatını insanların fiziksel sınırlarını zorlayan hedeflere varmaya adadı. İlk büyük başarısı 1998’de Güney Kutbu’na varmak oldu. 2008’de Uluslararası Uzay İstasyonu’na turist olarak yolculuk yaptı. Dünyanın altıncı uzay turisti oldu. 2018’de de Kuzey Kutbu’na ulaştı. Garriott, Mariana Çukuru’na ulaşmayı başarıp sağ çıkan 14’üncü insan oldu. Garriott, dünyanın en derin noktasının çok ıssız olduğunu, çok az canlı formuna rastladığını söyledi.

26 MİLYON STERLİN

Garriott, son macerasını suyun altında yaşadı. Dünyanın 10 bin 994 metre ile en derin noktası olan Pasifik Okyanusu’nun dibindeki Mariana Çukuru’na daldı. 12 saat süren yolculuk ile çukura vardı. Garriott’ı ‘dünyanın dibi’ne 26 milyon Sterlin’lik ‘Limiting Factor’ (Sınırlayıcı Faktör) isimli denizaltı taşıdı.

100 FİL KADAR BASINÇ

Dalışta kullanılan titanyum zırhlı bu özel araç, deniz seviyesinden aşağı indikçe artan basınca karşı insanları koruyor. Mariana Çukuru’nda bir insanın maruz kaldığı basınç 100 filin aynı anda kafasına oturmasına denk. Garriott, bu son başarılı dalışıyla, insan sınırlarını zorlayan dört ekstrem noktaya varan ilk insan olarak tarihe geçti.

Richard Garriott, ücretini ödediği uzay seyahati sayesinde 2008’de Uzay İstasyonu’nda 12 gün kalmıştı.





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