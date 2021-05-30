Joe Aribo, Steven Gerard'ın çalıştığı Rangers'ta bu sezonki performansıya dikkat çekti. Orta saha ve sağ kanatta oynayabilen Aribo 42 maçta 8 gol 7 asiste imza attı. Galatasaray'la adı anılan İngiliz oyuncu için Rangers efsanesi Frank McAvennie'den beklenmedik bir açıklama geldi.
Futbol İngiliz oyuncuya şok uyarı! 'Galatasaray'a gitme!'
McAvennieşunları söyledi:
Saygısızlık yapmak istemem, Galatasraay harika bir takım ama neden Türkiye'ye gitmek istesin ki? İngiltere Championship'in iyi takımlarında ve hatta Premier Lig'in alt sıra takımlarında şu anda rahatlıkla oynayabilir.
Türkiye İskoçya'ya benziyor. Diğer bütün takımların ardından birkaç büyük takım var. Aribo ise Rangers için harika bir oyuncu oldu. Eğer güneşi çok sevmiyorsa bence Türkiye'ye gitmemeli. Galatasaray'ın bazı maddi sorunları olduğunu da biliyorum.
Gerrard ve McAllister'dan çok şey öğreniyor. Rangers'ta mutlu ve işer iyi gidiyor. Finansal olarak da Türkiye en iyi hamle değil. Oraya gitmek istiyorsa nedenini anlayamıyorum.
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