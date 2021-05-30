Joe Aribo, Steven Gerard'ın çalıştığı Rangers'ta bu sezonki performansıya dikkat çekti. Orta saha ve sağ kanatta oynayabilen Aribo 42 maçta 8 gol 7 asiste imza attı. Galatasaray'la adı anılan İngiliz oyuncu için Rangers efsanesi Frank McAvennie'den beklenmedik bir açıklama geldi.