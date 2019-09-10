İngiliz polisi, bir yayaya 'kafa atan' bisikletliyi arıyor

Olay, başkent Londra'da Farrington caddesinde 22 Ağustos'ta meydana geldi.

Caddedeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir bisikletlinin kırmızı ışıkta geçtiği ve bu sırada yaya geçidinden geçmekte olan bir adama çarpmak üzere olduğu görülüyor.

BİSİKLETİNDEN İNİP KAFA ATTI

Bunun üzerine bisikletinden inen adam geri dönüp, çarpmak üzere olduğu adama kafa atıp olay yerinden uzaklaştı.

BAŞINA DİKİŞ ATILDI

Londra polisinin olayla ilgili yaptığı açıklamada, bisikletlinin kafa attığı adamın 57 yaşında olduğu, yaşanan olay üzerine adamın gözünün üstüne dikiş atıldığı ve kolundan yaralandığı belirtildi.

Ayrıca, açıklamada 40 yaşındaki bisikletlinin arandığına yer verildi.

DHA