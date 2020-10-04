Türkiye İngiliz savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

İngiliz savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Türkiye

İngiliz savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

İngiltere Deniz Kuvvetleri'ne ait H 88 borda numaralı HMS Enterprise savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

04 Ekim 2020, Pazar 22:50 Son Güncelleme:
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Marmara Denizi'nden bugün saat 17.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan İngiliz Kraliyet Donanması'na ait H 88 borda numaralı HMS Enterprise adlı savaş gemisi, saat 18.30 sıralarında Çanakkale önlerine geldi.

Ege Denizi’ne doğru ilerleyen savaş gemisine Türk Sahil Güvenlik Botu refakat etti.

ÇANAKKALE (İHA)


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