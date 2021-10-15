Kültür & Sanat İngiliz sokak sanatçısı Banksy'nin eseri rekor fiyata alıcı buldu

İngiliz sokak sanatçısı Banksy'nin eseri rekor fiyata alıcı buldu

Kültür & Sanat

İngiliz sokak sanatçısı Banksy'nin eseri rekor fiyata alıcı buldu

İngiliz sokak sanatçısı Banksy'nin 2018'de satıldıktan sonra parçalanan "Kırmızı Balonlu Kız" adlı eseri, 18,5 milyon sterline alıcı buldu.

15 Ekim 2021, Cuma 00:55 Son Güncelleme:
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Dünyaca ünlü sanatçının bilindik eseri, bu kez "Aşk Çöp Kutusunda" adıyla müzayede evi Sotheby's tarafından yeniden satışa sunuldu.

Açık artırmada esere 16 milyon sterlin (201 milyon lira) verilirken, müzayede evinin komisyonuyla parçanın nihai maliyeti 18 milyon 582 bin sterlin (233,5 milyon lira) oldu. Böylece sanatçı kendi rekorunu kırdı.

2018'de 1 milyon sterlin verdiği eserin satış sonunda uzaktan kumandalı bir mekanizmayla parçalanmasına rağmen kararından vazgeçmeyen kişi de 3 yılda 15 milyon sterlin kar elde etti.

Sotheby's, "devre dışı bırakılmış uzaktan kumandalı parçalama mekanizmasının" halen çerçevede olduğunu belirtti.

Kalp şeklindeki bir balona uzanan bir kızın resmedildiği eser, Banksy'nin en çok çoğaltılan ve bilinen parçaları arasında yer alıyor.

Daha önce de Banksy'nin bir çocuğu süper kahraman olarak betimlenen bir hemşire oyuncağıyla oynarken gösteren eseri Mart 2021'de 16,8 milyon sterline, şempanzelerle dolu Avam Kamarası eseri de 2019'da 9,8 milyon sterline satılmıştı.

AA

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