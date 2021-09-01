Dünya İngiliz turist, servetini Türk otel çalışanına bıraktı

İngiliz turist, servetini Türk otel çalışanına bıraktı

Dünya

İngiliz turist, servetini Türk otel çalışanına bıraktı

Kuşadası’nda 31 yıldır bellboyluk yapan Taşkın Daşdan hayatının sürpriziyle karşılaştı. Yıllardır aynı otele tatile gelen İngiliz turist Charles Courtney, mirasında servetinin büyük bölümünü Taşkın Daşdan’a bıraktı.

01 Eylül 2021, Çarşamba 07:10 Son Güncelleme:
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İngiliz Charles Courtney yıllardır tatilini Kuşadası’ndaki Korumar Hotel De Luxe’de geçirirdi. Otelin en eski çalışanlarından biri, 1990’daki açılışından bu yana aynı yerde görev yapan bellboy Taşkın Daşdan’dı. Müşterilerle iletişimi çok iyi olan Taşkın Daşdan, Charles Courtney ile yakın arkadaş olmuştu. Hatta Charles Courtney, Taşkın Daşdan’ın çocuklarının eğitimi için maddi yardımda bile bulunmuştu.

'KÜÇÜK BİR SERVET'

Charles Courtney bu yılın başında hayatını kaybetti. Mirası açıklandığında ise ailesi şok oldu. Çünkü mirastaki en büyük pay, Taşkın Daşdan’a bırakılmıştı. ‘Küçük bir servet’ olarak belirtilen mirasın miktarı açıklanmadı ancak Taşkın Daşdan’ın ömür boyu çalışmasına gerek olmayacak kadar yüksek olduğu belirtildi. Charles Courtney’in, otelin diğer çalışanlarına da mirasından pay bıraktığı öğrenildi.

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