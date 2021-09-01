İngiliz turist, servetini Türk otel çalışanına bıraktı

İngiliz Charles Courtney yıllardır tatilini Kuşadası’ndaki Korumar Hotel De Luxe’de geçirirdi. Otelin en eski çalışanlarından biri, 1990’daki açılışından bu yana aynı yerde görev yapan bellboy Taşkın Daşdan’dı. Müşterilerle iletişimi çok iyi olan Taşkın Daşdan, Charles Courtney ile yakın arkadaş olmuştu. Hatta Charles Courtney, Taşkın Daşdan’ın çocuklarının eğitimi için maddi yardımda bile bulunmuştu.

'KÜÇÜK BİR SERVET'

Charles Courtney bu yılın başında hayatını kaybetti. Mirası açıklandığında ise ailesi şok oldu. Çünkü mirastaki en büyük pay, Taşkın Daşdan’a bırakılmıştı. ‘Küçük bir servet’ olarak belirtilen mirasın miktarı açıklanmadı ancak Taşkın Daşdan’ın ömür boyu çalışmasına gerek olmayacak kadar yüksek olduğu belirtildi. Charles Courtney’in, otelin diğer çalışanlarına da mirasından pay bıraktığı öğrenildi.