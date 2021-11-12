İngiliz turistler için 2023 yılı satışları başladı

Easyjet Holidays CEO'su Garry Wilson, Antalya'da turizmin gözde merkezlerinden biri olan Belek'teki 5 yıldızlı bir otelde, Diana Travel Yönetim Kurulu Başkanı Burak Tonbul ile görüştü. Türkiye'de yapacakları operasyonlar hakkında görüş alışverişinde bulunan Garry Wilson, Türkiye'deki hedefleri hakkında DHA'ya açıklamalarda bulundu. İngiltere'nin kırmızı listeden çıkarmasının ardından Türkiye'ye rezervasyonların hızlandığını anlatan Wilson, turizmin başkenti Antalya'nın İngiltere için en önemli destinasyonlardan biri olduğunu söyledi. Türkiye'ye 2022 yılı için çok önemli rezervasyon talepleri aldıklarını vurgulayan Garry Wilson, 2023 yılındaki satışlarını devreye aldıklarını duyurdu.





TÜRKİYE İÇİN KOLTUK KAPASİTESİ 1 MİLYONA ÇIKACAK

İngiltere'nin en büyük havayolu şirketi olduklarını, Türkiye için 600 bin koltuk kapasitelerini kısa sürede 1 milyona çıkartacaklarını vurgulayan Garry Wilson, “En büyük amacımız Easyjet'i Avrupa'dan Türkiye'ye en çok turist getiren havayolu şirketi haline getirmek" dedi.

Türkiye'nin pandemi sonrasında çok hızlı aksiyon gösterip güvenli turizm sertifikalarıyla ciddi önlemler aldığını belirten Wilson, “Londra'da gerçekleştirilen WTM'de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya gelerek planlamalarımızı konuştuk. 2022 satışlarına bakarsak çok önemli rezervasyon talepleri alıyoruz. Bununla birlikte 2023 satışlarını da devreye soktuk" diye konuştu.

'ANTALYA, İNGİLTERE'NİN EN ÖNEMLİ DESTİNASYONLARINDAN BİRİ'

Garry Wilson, Türkiye'de Antalya'nın yanı sıra Dalaman, Bodrum ve İzmir'e de odaklandıklarını söyledi. Türkiye'de odaklanacakları destinasyonları belirlerken en önemli kriterlerinin otellerin fiyat- kalite ilişkisi olduğunu vurgulayan Wilson, “Türkiye'nin en büyük avantajı sunduğu ürünlerin kalitesi ve müşteri memnuniyeti. Biz de destinasyonlarımızı belirlerken müşteri memnuniyeti ve fiyat- kalite ilişkisini ön planda tutuyoruz. Şu anda Türkiye'de 4 noktaya uçuşlarımızı gerçekleştiriyoruz. Dalaman ve batı destinasyonları İngiliz turistlerin Türkiye'de tercih ettiği klasik destinasyonlar. Antalya'nın sunduklarına da bakarsak gerek oteller gerek otel dışındaki imkanlar İngiliz turistleri etkileyecektir. Bu imkanların hepsini misafirlerimize sunuyoruz. Antalya, İngiltere'nin en önemli destinasyonlarından biri. Easyjet olarak kış boyunca Antalya'ya uçmaya devam edeceğiz. İngiltere'nin üç havalimanından haftalık 7 uçuş planımız var. Bu uçuşlar kış boyunca devam edecek ve mart ayı ile yaz operasyonlarımıza başlayacağız" dedi.

TÜRKİYE'NİN FARKI

Türkiye'nin pandemi döneminde yaptığı çalışmalara da değinen Wilson, “Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy önderliğindeki Türk otellerinin pandemi döneminde aldığı önlemler ve aktif reklam kampanyaları çok önemliydi. Bu geçirdiğimiz iki yıl boyunca gerek aktif çalışmaları gerek otellerdeki sertifika programları, gerek kaynak pazarlardaki reklam çalışmaları ve bu süreçte tatile gelen müşterilerin memnuniyeti ile Türkiye, rakip destinasyonlar arasında kendisini pozitif ayrıştırdı. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Türkiye'nin İngiliz vatandaşlarına vize muafiyeti getirmesi, Türkiye'ye gelecek turist sayısına da pozitif katkı sağlayacaktır. Yapılan çalışmalar ve alınan doğru kararlar nedeniyle başta Turizm Bakanı Ersoy olmak üzere Türkiye'deki turizm otoritelerini kutluyoruz" diye konuştu.

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)