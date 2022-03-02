Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasıyla birlikte Batılı ülkeler birer birer yaptırımlara açıklamaya başlarken en büyük darbe de Rus oligarklara geldi.

Servetleriyle dünyanın en zenginleri listelerinde üst sıralarda yer alan bu Rus milyarderlerin mal varlıklarına el konulması gündemde ve ileride yapacakları ticari işlemlere kısıtlamalar getirildi.

ABRAMOVİCH MAL VARLIKLARINI HIZLA ELDEN ÇIKARMAYA ÇALIŞIYOR

İngiliz milletvekili Chris Bryant, Putin’le bağlantılı olduğu düşünülen kimselere uygulanacak yaptırımlar konusunda İngiltere’nin çok yavaş hareket ettiğini söyledi. Bryant, Chelsea futbol kulübünün sahibi iş insanı Roman Abramovich’in İngiltere’deki mal varlıklarını hızla elinden çıkarmaya çalıştığını da iddia etti.

İşçi Partisi milletvekili Chris Bryant, Avam Kamarası’nda yaptığı konuşmada “Bence Abramovich yaptırımlarla karşılaşmaktan ölümüne korkuyor. Bu yüzden yarın hemen evini satacak, bir dairesini daha satacağını biliyorum. Benim korkumsa biz bunları engellemek için çok geç kalıyoruz.” diyerek durumu özetledi.

HEM RUSYA HEM DE İNGİLTERE'NİN EN ZENGİN İNSANLARINDAN BİRİ

Diş İlişkiler Ofisi’nin çatışmalar başlar başlamaz yaptığı açıklamada "120 işletme ve oligark yeni finansal kısıtlamalar yapılarak yaptırıma uğratılacak.” denilmişti. Ancak şimdiye kadar çok küçük bir azınlık için bu uygulamalar hayata geçirildi.

Bryant, parlamentoyu uyararak Roman Abramovich’in varlıklarının dondurulmasını engellemeye çalıştığını açıkladı. 55 yaşındaki Roman Abramovich hem Rusya’nın hem de İngiltere’nin en zengin insanlarından biri ve Putin’le yakın ilişkiler içinde olduğuna inanılıyor.

CHELSEA'NIN YÖNETİMİNİ DEVRETTİ

Roman Abramovich, geçen hafta sonu Chelsea’nin yönetimini vakıf yönetimine devredeceğini açıklamıştı. Sözcüsünün ağzından yapılan açıklamada ise “Abramovich, Ukrayna tarafından gelen ricalar sonrasında krizin çözü için yardımcı olmaya başladı.” denildi.

15 YATAK ODALI LÜKS MALİKANE DE SATILIYOR

Ertesi gün, Abramovich'in 2009 yılında 90 milyon sterline satın aldığı Kensington Palace Gardens'daki 15 yatak odalı malikanesinin satılacağı iddia edildi. Gazeteciler evin olduğu bölgeye gitse de henüz bir açıklama yapılmadı. Evin çevresinde yaşanan hareketlilik ise iddianın doğru olma ihtimalini güçlendirdi.

İNGİLİZ HÜKÜMETİ KORKUYOR MU?

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın geçtiğimiz günlerde Abramovich'in yaptırımlara tabi olduğunu söylemesi üzerine hükümetten yazılı bir açıklama yapılmış ve Başbakanın hata yaptığı belirtilmişti. Milletvekili Bryant konuya ilişkin "Hükümetin tüm bu oligarkların arkadaşlarından gelen mektuplardan korktuğundan endişeleniyorum" dedi.

ARABULUCU İDDİALARINA YALANLAMA

Abramovich, son günlerde hakkında çıkan 'arabulucu' iddiaları için sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerine aracılık ettiği yönündeki haberleri 'tamamen gerçek dışı' olarak nitelendiren Abramovich, siyasi olmayan bir kişi olduğunu ve Putin ya da Rus devleti ile bağlantısı olmadığını iddia etti.