Eğitim & Kariyer İngilizce eğitimine uluslararası destek

İngilizce eğitimine uluslararası destek

Eğitim & Kariyer

İngilizce eğitimine uluslararası destek

BÜMED Merak Eden Çocuk (MEÇ) Okulları, İngiltere’nin eğitim kuruluşu Brooke House College ile ‘Speaking from UK to Istanbul’ projesini başlattı. eği

04 Mayıs 2021, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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Brooke House College eğitimcilerinin eğitim içeriği ve konuşma dersleriyle programı desteklediğini belirten BÜMED MEÇ Okulları Genel Müdürü Fatih Meral “Önümüzdeki dönemde Brooke House College ile farklı dersleri de İngilizce verme noktasında çalışıyoruz. Brooke House College işbirliği ile hedefimiz mezunlarımıza çift diploma vermek” dedi.

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