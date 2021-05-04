İngilizce eğitimine uluslararası destek

Brooke House College eğitimcilerinin eğitim içeriği ve konuşma dersleriyle programı desteklediğini belirten BÜMED MEÇ Okulları Genel Müdürü Fatih Meral “Önümüzdeki dönemde Brooke House College ile farklı dersleri de İngilizce verme noktasında çalışıyoruz. Brooke House College işbirliği ile hedefimiz mezunlarımıza çift diploma vermek” dedi.