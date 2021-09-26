İngilizce kurslarına talep yüzde 60 arttı

Yabancı dil eğitimi hem sosyal yaşamın hem de çalışma hayatının olmazsa olmazları arasına girdi. Yani iş hayatında bir adım öne çıkmak isteyen birinin bir yabancı dili öğrenmesi şart. Tam da bu nedenle Türkiye’deki ailelerin yaklaşık yüzde 85’i çocuklarını yurtdışında okutmak istiyor. Ancak döviz kurlarındaki artış yurtdışı eğitim masraflarını oldukça yükseltti. Bu durum vatandaşları yurtiçindeki dil kurslarına yönlendirdi.

HEM DÖVİZ HEM PANDEMİ

Döviz kurlarındaki artışın yanı sıra pandemi kısıtlamaları da dil öğrenme seçeneklerini oldukça daralttı. Bunun yanına pandemide evde geçen süreyi değerlendirmek isteyenler de eklenince yurtiçi online dil kurslarına talep yüzde 60 arttı. Tabii tüm dünyada internet ve cep telefonu kullanımının yaygınlaşması da bu pazarı canlandırdı. Dünyada online dil öğrenme pazarının 2020-2021 arasında yüzde 18.7 büyümesi ve 2027’de pazar büyüklüğünün 21 milyar dolar olması bekleniyor.

ÜCRETLER DAHA UYGUN

Just English Dil Okulları Eğitim Müdürleri Ece Taş ve Betül Keleş de bu verileri destekler nitelikte konuşuyor. Pandemide insanların vakitlerini verimli geçirmek istediklerini anlatan Ece Taş, “Ayrıca online eğitim her koşulda ara verilmeden yapılabiliyor. Bu durum insanlara kolaylık sunuyor. Bunun yanı sıra online eğitimlerin ücreti yüz yüzeye göre daha uygun. Tüm bu nedenler yüzünden 2019’da ortalama yüzde 20 olan online eğitim talebi 2020’de yüzde 60’a kadar çıktı” dedi.

YÜZ YÜZE İSTEYENLER DE VAR

Yasakların kalkması ve okulların açılmasıyla yüz yüze eğitimde de talep artışı olduğunu anlatan Betül Keleş ise şunları söyledi:

“Haziran 2021’den itibaren normalleşmenin de etkisiyle yüz yüze eğitime olan talep yüzde 50 artmış durumda. Bunun genel nedenleri sosyalleşmek, pandemiden dolayı yüz yüze eğitimlere uzun bir süre ara verilmesi ve yurtdışında öğrenim, yaşama ve çalışma isteği diyebiliriz. Genel olarak İngilizce kurslarına yoğun bir talep olduğunu söylemek mümkün.”

3 BİN LİRA İLE 15 BİN LİRA ARASINDA

Türkiye’de her yıl 60-80 bin civarı kişi dil kurslarına gidiyor. Türkiye’de dil eğitimi için yılda yaklaşık 500 milyon lira harcama yapılıyor. Bu oranın yüzde 60’ını İngilizce kursları oluşturuyor. İngilizce kurslarına ayrılan yıllık bütçe 300 milyonu geçiyor. Yüzde 20’lik kısmı Almanca iken, kalan yüzde 20’lik kısmını da Rusça ve İspanyolca oluşturuyor. Kurs ücretleri ise 3 bin ile 15 bin lira arasında değişiyor.