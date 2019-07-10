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İngilizler açıkladı! Fenerbahçe, Mesut'u kiralamak istiyor

İngiliz basını, Fenerbahçe'nin, maaşının bir bölümünü ödemek koşuluyla Arsenal'den Mesut Özil'i kiralamak istediğini iddia etti

10 Temmuz 2019, Çarşamba 07:08
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İngilizler açıkladı! Fenerbahçe, Mesut'u kiralamak istiyor

Spor Toto Süper Lig'de transfer döneminin en hareketli takımlarından olan Fenerbahçe'nin, Mesut Özil'i transfer etmek için girişimde bulunduğu iddia edildi.

Sky Sports'un haberine göre; Mesut'u kiralamak isteyen sarı lacivertliler, maaşının bir bölümünü ödemek şartıyla yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için Arsenal'e teklifte bulundu.

2018-2019 sezonunda Topçular ile 35 maça çıkan Mesut, 6 gol atıp 3 de asist yaptı.

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