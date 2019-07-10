İngilizler açıkladı! Fenerbahçe, Mesut'u kiralamak istiyor
İngiliz basını, Fenerbahçe'nin, maaşının bir bölümünü ödemek koşuluyla Arsenal'den Mesut Özil'i kiralamak istediğini iddia etti
Spor Toto Süper Lig'de transfer döneminin en hareketli takımlarından olan Fenerbahçe'nin, Mesut Özil'i transfer etmek için girişimde bulunduğu iddia edildi.
Sky Sports'un haberine göre; Mesut'u kiralamak isteyen sarı lacivertliler, maaşının bir bölümünü ödemek şartıyla yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için Arsenal'e teklifte bulundu.
2018-2019 sezonunda Topçular ile 35 maça çıkan Mesut, 6 gol atıp 3 de asist yaptı.