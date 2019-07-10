Spor Toto Süper Lig'de transfer döneminin en hareketli takımlarından olan Fenerbahçe'nin, Mesut Özil'i transfer etmek için girişimde bulunduğu iddia edildi.

Sky Sports'un haberine göre; Mesut'u kiralamak isteyen sarı lacivertliler, maaşının bir bölümünü ödemek şartıyla yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için Arsenal'e teklifte bulundu.

2018-2019 sezonunda Topçular ile 35 maça çıkan Mesut, 6 gol atıp 3 de asist yaptı.