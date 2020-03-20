İngiltere Kilisesi, corona virüs salgını sırasında kilise düğünlerine katılan kişi sayısının en fazla beş ile (rahip, gelin ve damat ve iki tanık) sınırlı olması gerektiğini söyledi. İngiltere Kilisesi, çiftlerin yanı sıra, davetlilerin de sosyal mesafeyi olabildiğince korumaları gerektiğini söylüyor. Nikah töreninde rahibin çiftlerin ellerine dokunması da geçici olarak askıya alındı. Öte yandan kilise, aynı durumun vaftiz törenleri için de geçerli olduğunu söyledi.

Manchester Piskoposu Dr. David Walker şunları söyledi:

Çiftler ve ebeveynler, arkadaşlar ve aileler, ister düğün ister vaftiz olsun, özel anları için aylarca hatta yıllarca plan yapıyor. Düğünler veya vaftizler şimdilik devam edebilir. Ancak ileride iptal etmeniz veya ertelemeniz de gerekebilir. Karar ne olursa olsun, Tanrı'nın sevgisi ve kutsamaları o gün orada olacak ve herkesi kuşatacak.

Kilise ayrıca pazar ayinini sanal olarak yapmayı planlıyor.

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