Dünya İngiltere 250 bin gönüllü arıyor

İngiltere 250 bin gönüllü arıyor

Dünya

İngiltere 250 bin gönüllü arıyor

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, corona virüsle mücadele kapsamında sağlık sektöründe görev yapmak üzere 250 bin gönüllü aradıklarını duyurdu.

25 Mart 2020, Çarşamba 01:42 Son Güncelleme:
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Çin’de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül corona virüs Avrupa’da etkisini sürdürüyor. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock yaptığı açıklamada, İngiltere’nin Ulusal Sağlık Servisi’ne (NHS) ve korona virüs salgınından etkilenen savunmasız vatandaşlara yardım edilmesi için 250 bin gönüllü aradıklarını bildirdi. Bakan Hancock, "NHS’ye yardım etmek, alışveriş yapmak, ilaç teslim etmek ve sağlığının korunması konusunda yardıma ihtiyaç duyan kişilere destek olmak için çeyrek milyon gönüllü ve sağlığı iyi olan insanlar arıyoruz" dedi.

1.5 milyon kişiye ulaşılabilecek

Gönüllülerden eczanelerden ilaç alıp dağıtma, hastaları hastanedeki randevularına götürme ve evde kendini izole eden insanları telefonla arama gibi konularda yardımcı olmaları isteneceği ifade edildi. Söz konusu sistemle 1.5 milyon kişiye ulaşılmasının hedeflendiği belirtildi.

İHA

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