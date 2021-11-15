İngiltere açıkladı! Rusya ile savaşa hazır olmalıyız…

İngiltere Genelkurmay Başkanı Sir Nick Carter, Doğu Avrupa’daki son gerilimlerin ardından İngiliz ordusunun Rusya’yla savaşa hazır olması gerektiğini söyledi. Belarus ve Ukrayna sınırlarında yaşananların Rusya’nın ‘klasik dikkat dağıtıcı’ eylemleri olduğunu kaydeden Carter, olası bir savaşa karşı NATO ittifakının içindeki birlikten emin olmaları gerektiğinin altını çizdi.

PUTİN’DEN KARADENİZ UYARISI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Belarus’taki krizin sorumlusunun Batı dünyası olduğu iddiasını yineledi. Putin, “Kendi hatalarının sorumluluğunu başkalarının üstüne atmasınlar. Fakat bununla beraber, burada bize bağlı olan bir şeyler varsa, sorunun çözümüne katkı sağlamaya hazırız” diye konuştu. Putin, ABD öncülüğündeki NATO’nun Karadeniz’deki plansız tatbikatlarını ‘ciddi bir meydan okuma’ olarak değerlendirdi.

İNGİLİZ KOMANDOLAR UKRAYNA’YA GİDİYOR

Rusya göçmen krizi sonrası Polonya’ya paraşütle asker indirmişti. Bu kez de İngiltere bir diğer kriz noktası Ukrayna’ya hava indirme birlikleri gönderiyor. İngiliz basınındaki haberlere göre özel kuvvetlerden 600 kişilik bir birlik gönderilecek.

ZORLU BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Irak, Suriye ve Afganistan gibi ülkelerden Belarus’a gidip Avrupa Birliği’ne (AB) girebilmek için Polonya sınırına dayanan binlerce göçmenin dondurucu soğuktaki bekleyişi sürüyor. Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko’nun talimatı üzerine ordu, bölgede çadır kurmaya ve sağlık hizmeti vermeye başladı.

UKRAYNA SINIRINDA 100 BİN ASKER

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy; Rusya’nın Ukrayna sınırına asker yığmaya devam ettiğinin altını çizerek, “Umarım bütün dünya kimin gerçekten barış istediğini ve kimin sınırlarımıza 100 bin askeri konuşlandırdığını net bir şekilde görüyordur” dedi. Rusya, bölgeye yığınak yaptığı iddialarını 2014’te de reddetmiş ardından Kırım’ı ilhak etmişti.