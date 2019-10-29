İngiltere aralıkta seçime gidiyor

Gölge kabinesinin üyeleriyle bu sabah bir araya gelen Corbyn, "Avrupa Birliği'nin (AB) Brexit'in 31 Ocak'a kadar ertelendiğini teyit etmesiyle (erken seçim için) anlaşmasız ayrılığın masadan kaldırılması koşulumuz gelecek 3 ay için karşılanmış oldu." diye konuştu.

İngiliz hükümetinin aralık ayında erken seçime gidilmesi için parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasına sunduğu yasa tasarısı bugün oylanacak.

Corbyn'in desteğini açıklamasının ardından tasarının yasalaşması kesinleşti.

Hükümet, seçim için 12 Aralık'ı işaret ederken, muhalefet partileri bu tarihin öne çekilmesini istiyor.

Muhalefet partilerinin tarihi erkene çekme gerekçeleri arasında hükümete AB ile vardığı Brexit anlaşmasını parlamentodan geçirme girişimi için zaman bırakmamak ve Noel nedeniyle evlerine dönecek üniversite öğrencilerinin henüz okullarındayken oy kullanmalarını sağlamak yer alıyor.

BREXIT KARŞITLARI SEÇME YAŞININ 16'YA İNDİRİLMESİNDEN YANA

Başta İskoç Ulusal Partisi (SNP) olmak üzere bazı muhalefet partileri seçimde oy kullanma yaşının 16'ya indirilmesini de talep ediyor. Brexit karşıtı kesimler, gençlerin AB üyeliğinden yana tutumlarının sandığa yansıması için bugün oylanacak erken seçim tasarısına, seçmen yaşını indirmeye dönük bir değişiklik teklifi verebilir.

İngiliz hükümetinin erken seçim için verdiği son önerge, dünkü oylamada İşçi Partisinin oylamayı boykot etmesiyle gereken üçte ikilik nitelikli çoğunluğun desteğini alamamıştı.

Hükümet bunun üzerine bugün erken seçimi bir yasa tasarısı halinde sunarak, nitelikli çoğunluk gerekmeksizin kabul edilmesini mümkün hale getirmişti.

Erken seçim yasa tasarısının bu akşam Avam Kamarasında oylanması öngörülüyor.

BREXIT SÜRECİ

AB İngiltere'nin talebi üzerine dün Brexit'in 31 Ocak'a kadar ertelenmesine yeşil ışık yakmış, Başbakan Boris Johnson da dün akşam AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'a bir mektup göndererek, Brexit'in ertelenmesini İngiltere hükümeti adına kabul ettiğini bildirmişti.

Temmuzda Theresa May'den başbakanlık görevini devralan Johnson'ın daha önce verdiği iki erken seçim önergesi de Avam Kamarasında yeterli desteği bulamamıştı.

May'in AB ile vardığı Brexit anlaşmasının parlamentoda üç kez reddedilmesinin ardından 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit 31 Ekim'e ertelenmişti.

Johnson önceki hafta AB ile yeni bir Brexit anlaşmasına varmış, anlaşma parlamentodaki ilk oylamasında onay da almıştı. Ancak tüm onay sürecinin 3 günde tamamlanmasını öngören hükümet önergesinin reddedilmesi üzerine Johnson, anlaşmanın yasama sürecini askıya almıştı.

İngiltere 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı.

2017 SEÇİMLERİ

İngiltere’de 2017’de gidilen erken seçimde iktidardaki Muhafazakar Parti tek başına hükümet çoğunluğunu kaybetmişti, Kuzey İrlanda’nın Demokratik Birlik Partisinin (DUP) desteğiyle azınlık hükümeti kurabilmişti .

Ana muhalefetteki İşçi Partisi, anketlerde yüzde 20’lerde görünmesine karşın yüzde 40 oy oranına ulaşarak oy oranı yüzde 42,4’te kalan Muhafazakarlarla yarışı başa baş bitirmişti.

İktidardaki Muhafazakar Partinin 650 sandalyeli Avam Kamarasındaki milletvekili sayısı son 2 ayda yaşanan istifalar ve ihraçların ardından 288'e kadar düştü. Avam Kamarasında halen İşçi Partisinin 244, SNP'nin 35 milletvekili bulunuyor. Partilerden istifa ve ihraçların ardından Avam Kamarasındaki bağımsız milletvekili sayısı da 35'e ulaşmıştı.

(AA)