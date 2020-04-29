İngiltere Başbakanı Boris Johnson baba oldu

Başbakanın sözcüsü açıklamasında Johnson'ın nişanlısı Carrie Symonds'ın sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdiğini ifade etti.

Sözcü ayrıca, "Başbakan Johnson ve Bayan Symonds, doğum için muhteşem NHS doğum ekibine teşekkür etmek istiyor" dedi.





Çift, Şubat sonunda bebek beklediklerini ve nişanlandıklarını açıklamıştı. Mart ayında koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda tedavi gören Johnson ise iyileşerek Pazartesi günü işe dönmüştü.

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