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Dünya İngiltere Başbakanı Boris Johnson baba oldu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson baba oldu

Dünya

İngiltere Başbakanı Boris Johnson baba oldu

Corona virüs tedavisi göre İngiltere Başbakanı Boris Johnson baba oldu. Johnson ve nişanlısı Carrie Symonds'ın oğulları dünyaya geldi.

29 Nisan 2020, Çarşamba 13:22 Son Güncelleme:
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Başbakanın sözcüsü açıklamasında Johnson'ın nişanlısı Carrie Symonds'ın sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdiğini ifade etti.

Sözcü ayrıca, "Başbakan Johnson ve Bayan Symonds, doğum için muhteşem NHS doğum ekibine teşekkür etmek istiyor" dedi.


Çift, Şubat sonunda bebek beklediklerini ve nişanlandıklarını açıklamıştı. Mart ayında koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda tedavi gören Johnson ise iyileşerek Pazartesi günü işe dönmüştü.

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