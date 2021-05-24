İngiltere Başbakanı Boris Johnson evleniyor
İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile kız arkadaşı Carrie Symonds'ın gelecek yıl evleneceği iddia edildi. 2019'da nişanlanan çift, koronavirüs krizi nedeniyle düğünlerini ertelemek zorunda kalmıştı.
24 Mayıs 2021, Pazartesi 02:37 Son Güncelleme:
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İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre; 56 yaşındaki Johnson ile 33 yaşındaki kız arkadaşı Symonds, 30 Temmuz 2022'de dünya evine girecek.
Johson-Symonds çifti arkadaşlarına ve ailelerine davetiye göndermiş bile. 2019'da nişanlanan çift, koronavirüs krizi nedeniyle düğünlerini ertelemek zorunda kalmıştı.