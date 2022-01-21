İktidardaki Muhafazakar Parti'nin milletvekillerinden William Wragg, hükümeti, kendisi gibi Başbakan Boris Johhson'ın görevden ayrılmasını isteyen milletvekillerine karşı 'şantaj yapmaya çalışmakla' suçladı. Kendisi de başbakanın istifasını isteyen William Wragg, Johnson'ın istifa etmesini isteyen milletvekillerine "baskı yapıldığını ve gözdağı verildiğini" söyledi. Muhalefetteki İşçi Partisi'ne geçen eski Muhafazakar partili milletvekili Christian Wakeford da, bir okula sağlanan mali kaynakla ilgili olarak tehdit edildiğini söyledi. Başbakan Johnson ise gazetecilere partisi içindeki şantaj suçlamaları hakkında "ben delil görmedim, duymadım" dedi.

Johnson, 'Suçlamaları araştıracak mısınız" sorusuna da "Tabii" diye yanıt verdi.

'MAFYA LİDERİ GİBİ DAVRANIYOR'

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin genel başkan yardımcısı Angela Rayner Wragg'in iddiaları için "şok edici" dedi.

Liberal Demokrat Parti'nin lideri Ed Davey ise Boris Johnson'ı, "bir başbakandan çok mafya lideri gibi davranmakla" suçladı.

Muhafazakar Parti'nin bazı milletvekilleri, koronavirüs kısıtlamaları döneminde Başbakanlık Konutu'nda partiler düzenlendiğinin ortaya çıkması sonrası Johnson'ın istifasını talep ediyor.

Boris Johnson hakkında Muhafazakar Parti'nin meclis grubunda güven oylaması yapılabilmesi için partinin 360 milletvekilinden 54'ünün bu yöndeki taleplerini parti yönetimine bildirmesi gerekiyor.

Johnson ise istifasını isteyen milletvekillerinden öncelikle, koronavirüs kısıtlamaları döneminde Başbakanlık Konutu'nda verilen partileri soruşturan Sue Gray'in raporunu beklemelerini istiyor.

Raporun önümüzdeki hafta kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

BBC Türkçe







