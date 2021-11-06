İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a çok benzeyen bir hırsız, pantolonunun çaldığı 1280 pound nakitle yakalandıktan sonra hapse atıldı. Daha önce 210 kez hüküm giymiş olan 43 yaşındaki Jason Watson, bu kez suç ortağı 45 yaşındaki Adrian Awty ile Hull'da bir kafeyi seçti. 28 Eylül kafeyi soyan ikili; nakit paraların yanı sıra anahtarlar, banka kartları ve bir çift Vivienne Westwood küpesini de çaldı. Zanlılar, daha sonra polis tarafından teşhis edilip gözaltına alındı.

Geçen yıl 10 Ocak'ta hırsızlıktan 4 yıl hapse mahkum edilen Watson, bu yıl 3 Eylül'de serbest bırakılmıştı. Awty ise, 52'si hırsızlıkla bağlantılı ve 21'i hırsızlık olmak üzere 96 önceki suçtan hüküm giydi. Awty, 2019'un ekim ayında hırsızlıktan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Bununla beraber sosyal medya kullanıcıları, Watson'un Başbakan Johnson'a olan benzerliğine dikkat çekti.