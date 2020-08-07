Dünya İngiltere, Belçika’yı listeden çıkarıyor

İngiltere, Belçika’yı listeden çıkarıyor

Dünya

İngiltere, Belçika’yı listeden çıkarıyor

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, İngiltere’de yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarını düşük tutmak istediklerini belirterek, Belçika’dan gelecek yolculara 14 gün karantina şartının getirileceğini bildirdi.

07 Ağustos 2020, Cuma 00:08 Son Güncelleme:
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İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Belçika, Andora ve Bahamalar’ın güvenli seyahat edilebilecek ülkeler olarak da adlandırılan "14 gün karantinadan muaf tutulan ülkeler listesinden" cumartesi gününden itibaren çıkarılacağını belirtti.

Shapps, paylaşımında Malezya ve Brunei Sultanlığı’nın "14 gün karantinadan muaf tutulan ülkeler listesine" dahil edildiğini aktararak, bu ülkelerden gelecek yolculara karantina uygulanmayacağını duyurdu.

AA

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