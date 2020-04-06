İngiltere’nin Lancashire kentinde yaşayan ve fırıncılık yapan Radford ailesinin 21 tane çocukları vardı. Anne Sue, 22’inci çocuğunu doğurarak ailesini genişletti. İlk çocuğunu 1989 yılında doğuran Sue Radford, ömrünün 800 haftasını hamile olarak geçirdi. Corona virüs (Covid-19) sebebiyle hastaneye gitmeye korktuğunu belirten Sue Radford, bebeğini tam olarak 12 dakikada doğurduğunu açıkladı. Radford ailesinin yaşamlarından kesintiler yayınladığı YouTube kanalları bulunuyor.

Bebeğin adını Bonnie koydular

Aile, sürekli son bebeğimiz dediklerini ama hamile kalınca bebeği doğurmaya karar verdiklerini ifade etti ve corona virüs sebebiyle bebeğin henüz nüfus kayıtlarının yapılmadığını ama adının ‘Bonnie’ olduğunu belirtti. Ailenin haftalık mutfak giderinin 3 bin TL'yi bulduğu belirtildi.

İngiltere (DHA)







