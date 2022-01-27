İngiltere, Covid-19 kısıtlamalarını kaldırıyor

Posta.com.tr | İngiltere, Omicron’la mücadele etmek için uygulanan kapalı alanlarda maske takma ve aşı pasaportu kısıtlamalarını kaldırdı. Son 2 haftada Covid-19 vakalarındaki keskin düşüş yaşandı ve hala yüksek bir seviyede olmasına rağmen son günlerde yatay bir şekilde seyretti. İngiltere hükümetinin Plan B olarak adlandırdığı kısıtlamalar, 8 Aralık’ta Başbakan Boris Johnson’ın Omicron'un yaklaşmakta olan bir "gelgit dalgası" konusunda uyarmasının ardından açıklanmıştı. Tüm kapalı alanlarda maske takılması, gece kulüpleri, futbol sahaları ve uzun süreli etkinliklerde aşı karnesi isteniyordu. St. Paul’s Cathedral bölgesindeki Londra sokaklarında, özellikle 37 milyon kişinin güçlendirici aşı yaptırmasının ardından, halktan kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik genel bir destek vardı.

OMICRON YENİDEN KISITLAMALARIN GELMESİNE NEDEN OLMUŞTU

İngiltere daha önce de 19 Temmuz’da sözde ‘Özgürlük Günü’ olarak kısıtlamaları kaldırmıştı, ancak Omicron dalgası gelince yeni kurallar getirmişti.

Sağlık Bakanı Sajid Javid, kısıtlamaların kaldırılması için ülkede güçlendirici aşı programı oluşturmuştu.

“Aşılarımız, testlerimiz ve antiviraller, Avrupa’daki en güçlü savunmalardan bazılarına sahip olmamızı ve tekrar Plan A’ya dönmemizi, ülkeye özgürlük getirmemizi sağlıyor. “

Öte yandan Londra ulaşım ağındaki yolcuların yüz maskesi takmaları zorunlu olacak, ancak ortaokul sınıflarında artık zorunlu olmayacak.

Kendi sağlık politikası olan İskoçya ve Galler’den farklı olarak İngiltere, kutlama zamanlarında gece kulüplerini ve barları açık tuttu.

Kısıtlamaların kaldırılmasına rağmen, koronavirüs testi pozitif çıkanların en az beş gün boyunca kendilerini karantinaya almaları gerekiyor.

Johnson ayrıca, 24 Mart'ta bu kuralları kaldırmayı umduğunu söyledi. (AFP)







