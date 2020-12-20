Türkiye İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye olan uçuşlar durduruldu

İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye olan uçuşlar durduruldu

Türkiye

İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye olan uçuşlar durduruldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın koordinasyonu ile 4 ülkeyle uçuşların geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Bakan Koca, "İngiltere kaynaklı mutasyon riski üzerine alınan tedbirler kapsamında halen yolda olan uçuşlar için tüm yolculara test yapılacak ve karantina kuralları uygulanacaktır" dedi.

20 Aralık 2020, Pazar 23:22 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye uçuşlarda geçici durdurma kararı alındığını bildirdi. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

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"Corona virüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır."

Bakan Koca, açıklamalarının devamında, "İngiltere kaynaklı mutasyon riski üzerine alınan tedbirler kapsamında halen yolda olan uçuşlar için tüm yolculara test yapılacak ve karantina kuralları uygulanacaktır. Tedbirler tam koordinasyonla yürütülmektedir." bilgisini de paylaştı.

DSÖ'den kritik açıklama

Yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu saptanan bir mutasyonun bulunması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) açıklama yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü'nden (WHO) BBC'ye yapılan açıklamada, mutasyona uğrayan yeni tip corona virüsün Birleşik Krallık'ın dışında, Hollanda, Danimarka ve Avusturya'da tespit edildiği aktarıldı.

Birleşik Krallık'ta yeni tür corona virüs enfeksiyonlarda yüzde 94.8 artışa yol açarken, ülkedeki günlük vaka sayısı 35 bin 928 olarak açıklandı.

DSÖ'nün açıklamasında "Covid-19'un yeni mutasyonu hakkında Britanyalı yetkililerle yakın temas hâlindeyiz. Analizler ve süren çalışmaların sonuçlarını paylaşmaya devam edeceğiz. Üye ülkeleri ve kamuoyunu yeni virüs mutasyonunun özellikleri hakkında bilgi sahibi oldukça bilgilendireceğiz" ifadeleri yer aldı.


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