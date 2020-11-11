Ancak tepkiler dinmedi ve Başkan Clarke'ın istifası istendi. Clarke, İngiltere Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yaparak futbola, futbolseverlere, futbolculara, hakemlere ve yöneticilere zarar verdiğini kabul etti ve ifadesinin kabul edilemez bir hata olduğunu söyledi.