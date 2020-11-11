İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Greg Clarke önceki gün Kültür, Medya ve Spor Komitesi’nin online toplantısında konuşmuştu. Konu eşcinsel futbolcuların üst düzey liglerdeki sorunlarına geldiğinde Clarke, "Gerek üst düzey kadın futbolculara gerek üst düzey 'renkli' futbolculara sosyal medya üzerinden uygulanan taciz ve baskıya göz önüne alırken, bu mecralarda adeta bir meydan savaşı yaşanıyor diyebiliriz" demişti.
Futbol İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Greg Clarke kullandığı 'renkli' kelimesi nedeniyle istifa etti
Clarke'ın bu konuşmadaki 'renkli (coloured)' kelimesi başına iş açtı. Irkçı bir ifade olarak algılanan bu kelime nedeniyle milletvekili Kevin Brennan, Clarke’a "renkli futbolcular" tanımını geri almak isteyip istemediğini sordu. Clarke ise bu uyarı üzerine yanlış anlaşıldığını söyleyerek özür diledi.
Ancak tepkiler dinmedi ve Başkan Clarke'ın istifası istendi. Clarke, İngiltere Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yaparak futbola, futbolseverlere, futbolculara, hakemlere ve yöneticilere zarar verdiğini kabul etti ve ifadesinin kabul edilemez bir hata olduğunu söyledi.
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