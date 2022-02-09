İngiltere gezisi, tarihi bir başarıya dönüştü!

Hazırlık sınıfında okuluyla birlikte gittiği yurtdışı gezisi hayatını değiştirdi.

Henüz 15 yaşındayken dünyanın en seçkin üniversitelerinden biri olan Cambridge Üniversite'sine girmeyi kafasına koyan Işın Beyza Demir, zorlu başvuru sürecini başarıyla atlatarak Cambridge Üniversitesi Mühendislik Bölümü'ne yerleşerek özel bir başarı elde etti.

IGCSE ana dil sınavından “Top in the World” yani dünya birinciliği unvanını elde eden Demir'in, başarıları bu kadar da değil...

METU Liseler Arası Mühendislik Yarışması’’ 1.si NASA SpaceApps Challenge, 3.sü Cambridge Upper Secondary Science Competition’dan altın madalya kazanan St. Petersburg State University Olympiad of Russian as a Foreign Language 2.si olan Işın; son olarak dünyanın en iyi üniversitesinin en iyi bölümlerinden birine yerleşti.

EN YÜKSEK NOTU ALDI, DÜNYA BİRİNCİLİĞİ ELDE ETTİ

Işın Beyza Demir, hazırlık sınıfındayken okuluyla birlikte gittiği İngiltere yaz okulunda Cambridge Üniversitesinden çok etkilendi ve kendisine bu üniversiteyi hedef olarak seçti. Bu uğurda geçirdiği akademik süreçlerde çok çaba sarf ederek katıldığı 6 IGCSE ve 3 A level sınavlarının tamamından, ulaşılabilecek en yüksek not olan A notunu aldı. Dil sınavında dünya birinciliği unvanını elde etti.

MÜHENDİSLİK ÇOCUKLUK TUTKUSUYDU

Geleceğin parlak mühendislerinden Işın’ın Cambridge hedefi, hazırlık sınıfındayken oluştu ancak mühendis olma isteği çok daha önceki yıllardan başladı. Işın, çocukluğunda isminin anlamından yola çıkarak ışınlanma konusuna yoğunlaşıyor ve ilgi alanını keşfediyor. Bu tip konulara duyduğu merak, onun mühendislik okuma hedefini çocukluk yıllarındayken belirliyor. Arkadaşları ve öğretmenleri tarafından gururla karşılanan Işık'ın ileride gerçekleştirmek istediği hayalleri içinde, kolları ve bacakları olmayan engelli bireyler için araba yapmak isteği var.

ÇİFT MÜFREDAT OKUMASI AVANTAJ OLDU

Okuduğu özel okulda çift müfredat kapsamında eğitim gören Işın, Cambridge Üniversitesinde çift müfredatla çalışmış olmanın avantajını yaşayacağını ve zorlanmayacağını belirtiyor.

Bünyesinde yetişen 92 kişinin Nobel Ödülü’ne layık görüldüğü Cambridge Üniversitesini kazanan Işın; gelecekteki en önemli hedefinin ülkesine Nobel Ödülü getirmek olduğunu, bu gururu tüm ülkesine yaşatacağına inandığını da ifade ediyor.



