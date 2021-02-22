Dünya İngiltere hava sahasını 'Boeing 777'lere kapatacak

İngiltere hava sahasını 'Boeing 777'lere kapatacak

Dünya

İngiltere hava sahasını 'Boeing 777'lere kapatacak

İngiltere'nin, hava sahasını ABD'de kalkıştan kısa süre sonra motoru arızalanarak acil iniş yapan Boeing 777 model uçaklara geçici olarak kapatacağı bildirildi.

22 Şubat 2021, Pazartesi 23:44 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin hava sahasının Pratt Whitney 400-122 serisi motorlara sahip Boeing 777 model uçaklara geçici olarak kapatılacağını duyurdu.

ABD'de 20 Şubat'ta Denver Uluslararası Havalimanı'ndan Honolulu'ya gitmek üzere havalanan United Havayollarına ait Boeing 777 tipi yolcu uçağının motoru arızalanmış, kopan parçalar 50 kilometre çapında alana dağılmıştı. Bazı parçalar çevredeki evlerin bahçesine düşmüştü.

SORUŞTURMA TALİMATI

ABD ulusal basınında bölge sakinlerinden yaralanan kimsenin bulunmadığı bilgisi paylaşılmıştı.

Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada, sağ motoru arızalandıktan sonra uçağın havalimanına güvenli şekilde geri döndüğü kaydedilmişti.

FAA, United Havayollarına acil iniş yapan uçağını soruşturma talimatı vermişti.

AA

İlgili Haberler
Brezilya, Boeing 737 Max uçaklarının ticari seferlerini yeniden başlatacakBoeing uçak şirketi 2019'u 636 milyon dolar zararla kapadı


Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Oturduğunuz yerden uzayı keşfedin
Murat Gülderen
Murat Çelik
PKK'nın elinde başka kimler var?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Putin’i korkutan muhalif: Alaksey Navalni
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İngiltere'de karantina 8 Mart'tan itibaren kademeli olarak kaldırılacak