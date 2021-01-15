Türkiye İngiltere-Katar seferi yapan uçak Şanlıurfa’ya zorunlu iniş yaptı

İngiltere-Katar seferi yapan uçak Şanlıurfa’ya zorunlu iniş yaptı

Türkiye

İngiltere-Katar seferi yapan uçak Şanlıurfa’ya zorunlu iniş yaptı

İngiltere’den Katar’a giden yolcu uçağı, bir kişinin göğüs ağrısı şikayeti üzerine Şanlıurfa’ya zorunlu iniş yaptı.

15 Ocak 2021, Cuma 21:36 Son Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, Londra’dan Doha’ya giden Katar Havayollarına ait yolcu uçağı, Katar asıllı bir yolcunun artan göğüs ağrısı şikayetleri üzerine Şanlıurfa’daki GAP Havalimanı’na zorunlu iniş yaptı. Havalimanında görevli sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yolcu, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Uçak yapılan işlemlerinin ardından yeniden havalanarak seferine devam etti. Öte yandan, yolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle karantinaya alındığı öğrenildi.

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