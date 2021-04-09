İngiltere Kraliyet Ailesi'nin en yaşlı üyesi, Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip, 99 yaşında, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kraliyet Ailesi’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Majesteleri Kraliçe, sevgili kocası Edinburgh Dükü Majesteleri Prens Philip'in öldüğünü açıkladı. Majesteleri, bu sabah Windsor Kalesi'nde huzur içinde vefat etti. Kapsamlı duyuru yapılacaktır” denildi.

1912'de Yunanistan'ın Korfu adasında doğan Prens Philip, Elizabeth ile 1947'de evlenmişti. Prenses Elizabeth tahta çıkınca Philip, Edinburgh Dükü oldu. Birleşik Krallık’ın, en uzun hizmet eden Monark eşiydi. Edinburgh Prens Philip 99 yaşında hayata gözlerini yumdu. Doğduğunda unvanı, Yunanistan ve Danimarka Prensi'ydi çünkü babası Yunanistan Prensi Andrew, annesi ise Danimarka Prensesi Alice’di. Kurtuluş Savaşı sırasında Türk Ordusu, Yunan ordusunu yenilgiye uğratınca ailesi, Paris’e yerleşti. Philip hayatının ilk yıllarını Fransa’da geçirdi. Daha sonra eğitim için İskoçya’ya gitti. İngiliz Kraliyet Deniz Harp Okulu’na yazıldı, birincilikle bitirdi. Okuduğu yıllarda, uzaktan kuzeni olan Prenses Elizabeth ile tanıştı. Philip 18, Elizabeth ise sadece 13 yaşındaydı.

İkinci Dünya Savaşı’nda aktif rol alan Prens Philip, 1947 yılına gelindiğinde Yunanistan ve Danimarka tahtlarındaki haklarından feragat etti ve İngiltere vatandaşı oldu. Aynı yıl, Prenses Elizabeth ile evlendi. İkinci Dünya Savaşı henüz bittiği için, gösterişsiz bir düğün yapılması planlandı ancak buna rağmen, Westminster Katedrali’nde yapılan düğüne, 2 bin 500 davetli katıldı. Elizabeth ve Philip’in Alman akrabaları ise, Nazilerle bağlantılı oldukları gerekçesiyle düğüne katılmadı. Bu evlilikle artık İngiliz Kraliyet Ailesi’nin bir üyesi olan Philip’e, Edinburgh Dükü unvanı verildi.

Yeni kraliçenin kocasının soyadını almayacağını ve Windsor olarak devam edeceğini açıklayan bir duyuru yapıldı. Bu durum Prens Philip’i çok üzdü. Philip bir röportajında bu konuyla ilgili şu açıklamayı yapmış; “Ülkenin kendi çocuklarına adını vermesine izin vermediği tek adam benim.” ifadelerini kullanmıştı.

Çift, birinci evlilik yıldönümlerinden 6 gün önce, ilk çocukları ve İngiltere tahtının Veliaht Prensi Charles’ı kucaklarına aldı Prens Philip, eşi Elızabeth’in tahta oturduğu 1952 yılına kadar, feniz kuvvetlerindeki görevini sürdürdü. Prenses Elizabeth’in Kraliçe olmasıyla, Edinburgh Dükü de kendisini özellikle bilim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara destek olmaya adadı. 1981-1996 yılları arasında, Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın başkanlığını yürüttü. Prens Philip, 2017 yılında 96 yaşında emekli olduğunu duyurdu. Edinburgh Dükü halkla son buluşmasını Ağustos 2017'de, Kraliyet Deniz Piyadeleri'nin merasim kıtasını denetlediği sırada yaptı.

Gözlerini yumana kadar İngiltere Kraliyet Ailesi’nin en yaşlı üyesi olan Prens Philip, kırdığı potlarla da ünlüydü. Eşine her alanda destek veren bir koca olan Prens Philip, yeryüzünde Kraliçe Elizabeth’i sadece bir insan olarak gören ve ona göre davranan tek kişiydi. Kraliçe’nin bu özel duruma çok değer verdiği biliniyordu.