İngiltere lastik tulumlu sapığı arıyor!

İngiltere’nin en huzurlu kontluklarından Somerset’te bir kadın, yolda yürürken lastikten tulum giymiş bir adamın saldırısına uğradı. Tuhaf sesler çıkaran adamın üzerine atladığını söyleyen kadın, kurtulup kaçarken sapığın fotoğrafını çekmeyi başardı. Polis, adamın bulunması için fotoğrafı yayınlayıp yardım istedi.

Saldırıya uğrayan 20'li yaşlardaki kadın, olaydan çok etkilendiğini, gözünü ne zaman kapatsa adamın korkunç görütüsünün önünde belirdiğini söyledi.