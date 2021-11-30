Meta (eski adıyla Facebook), 2020 yılında GIF platformu Giphy’i 400 milyon dolara satın alacağını duyurmuştu. Geçtiğimiz ağustos ayında Birleşik Krallık Rekabet ve Pazarlar İdaresi (CMA), şirketin satın alma sürecinde yönetmeliğe uygun davranmadığını belirtmiş ve anlaşmaya yönelik bir soruşturma başlatmıştı. Meta da bu sıralarda yaptığı açıklamalarda Giphy’nin ülkede faaliyet göstermediğini, bu yüzden CMA’nın anlaşmaya müdahale edemeyeceğini söylemişti. E

Ekim ayında soruşturma ile ilgili önemli bir karar verildi. CMA, Meta’nın rekabet kurallarına uymadığını ve anlaşma ile ilgili bilgileri sakladığını ifade etti ve şirkete 70 milyon dolar ceza verdi.

Financial Times tarafından pazartesi yayınlanan habere göre soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Gelen haberlerde, Britanyalı düzenleyicilerin iki şirket arasındaki bu dev anlaşmayı 'oluşabilecek rekabet sorunları' sebebiyle önümüzdeki günlerde engelleyeceği aktarıldı. CMA'nın 1 Aralık günü bununla ilgili resmi bir açıklama yapacağı da haberde yer aldı.

ABD merkezli Meta’dan ise bu haberler ile ilgili herhangi bir yorum yapılmadı. Eğer bu karar gerçekleşirse Birleşik Krallık Rekabet Kurumu ilk kez büyük teknoloji şirketleri arasındaki bir anlaşmayı engellemiş olacak.