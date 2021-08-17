Ethereum, Bitcoin'den sonra ikinci en büyük kripto para birimi. Kripto işlemlerinin çoğu meşru olsa da, birçoğu da hileli olabiliyor. Suçlular burada, dijital para birimlerinin anonim ve uluslararası doğasından yararlanabiliyor. Bu suçlar genellikle kara para aklama, terörizm, vergi dolandırıcılığı ve uyuşturucu kaçakçılığını içeriyor.

İngiltere’nin Manchester şehrinde bulunan Greater Manchester Polisi’nin yaptığı bir açıklamaya göre, yakın zamanda yapılan operasyonda 22.25 milyon değerinde kripto paraya el konuldu. İlk olarak soruşturmada, 9.5 milyon dolar Ethereum (ETH) içeren bir USB belleğin ele geçirildiği, bundan sonra da 12.7 milyon dolar civarında kripto paranın daha başka bir yerde bulunduğu ifade edildi.

Güvenlik güçleri bu dolandırıcılığın uluslararası olduğunu, ABD, Avrupa, Çin, Avusturalya ve Hong Kong gibi ülkeleri içerdiğini ifade etti. Dolandırıcıların Binance Smart Chain’i kullanarak ticari hizmet verdiklerini söyledikleri ve mağdurlardan para aldıkları açıklamalar arasında yer aldı. Daha sonra, sitelerini kapattılar ve toplanan paraları kendi hesaplarına transfer ettiler.

Yetkililer de bu suçluları takip ettiler ve kripto paraları ele geçirdiler. 23 yaşında bir erkek ve 25 yaşında bir kadından oluşan dolandırıcılar tutuklandı ancak daha sonra serbest bırakıldılar. Yetkililer de soruşturmanın devam ettiği bilgisini verdi.