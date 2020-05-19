Futbol İngiltere Premier Lig'de 6 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı

İngiltere Premier Lig'de 6 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı

Futbol

İngiltere Premier Lig'de 6 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı

İngiltere Premier Lig'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan corona virüs testlerinde 6 kişide virüse rastlandığı bildirildi.

19 Mayıs 2020, Salı 20:01 Son Güncelleme:
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Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, 17-18 Mayıs tarihlerinde 748 kişiye Kovid-19 testi yapıldı. Ligdeki 3 kulüpten 6 kişinin test sonucu pozitif çıkarken, bu isimlerin 7 gün karantinada kalacağı belirtildi. Testi pozitif çıkan kişilerin isimleri ve kulüpleri hakkında bilgi verilmeyeceği kaydedildi.

Premier Lig'de daha önce Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Chelseali futbolcu Callum Hudson-Odoi ve Brighton & Hove Albion'da forma giyen 3 oyuncu corona virüse yakalanmıştı.

AA


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