Futbol İngiltere Premier Lig'de bir kişide corona virüse rastlandı

İngiltere Premier Lig'de bir kişide corona virüse rastlandı

Futbol

İngiltere Premier Lig'de bir kişide corona virüse rastlandı

İngiltere Premier Lig'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan son yeni tip corona virüs (Kovid-19) testlerinde bir pozitif sonuca rastlandığı belirtildi.

10 Haziran 2020, Çarşamba 22:05 Son Güncelleme:
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Premier Lig'den yapılan açıklamada, 8-9 Haziran'da bin 213 kişinin Kovid-19 testinden geçirildiği ve bir kişide corona virüs tespit edildiği duyuruldu. Salgın nedeniyle verilen aranın ardından 17 Haziran'da seyircisiz olarak yeniden başlayacak ligde, oyunculara ve kulüp çalışanlarına kontrol amaçlı haftada iki kez test uygulanıyor.

Premier Lig'de daha önce yapılan testlerde 13 kişide corona virüs tespit edilmişti.

AA


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