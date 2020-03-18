İngiltere Premier Lig'in resmi yayıncısı SkySports, üyeleri için yayınladığı bildiride, "Liglerin devam etmesini bekliyoruz ama spor aboneliklerinizi durdurmak isterseniz herhangi bir ücret ödemenize gerek yok" diyerek ücretsiz üyelik dondurma hakkı tanıdı.

Dünyanın en büyük yayın gelirleri hakkına sahip olan İngilter Premier Lig'de kulüpler ve yayıncı kuruluş arasında maddi problemler çıkacak gibi görünüyor.

3 milyar dolarlık bir yayın geliri pastasının koronavirüs nedeniyle sekteye uğraması, SkySports, BT Sport ve kulüpler arasında ekonomik anlaşmazlığa dönebilir.

Sky Sports, İngiltere Ligleri ile birlikte İskoçya Premier Ligi, Rugby, Formula 1, kriket ve golf turnuvalarının da yayıncı kuruluşu.